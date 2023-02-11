«Трактор» отыгрался со счёта 0:2 за период, но уступил «Адмиралу» в овертайме

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).
Первый период прошёл без голов. На 38-й минуте Павел Шэн вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Прохор Корбит и Данил Файзуллин. Через 85 секунд Либор Шулак удвоил преимущество «Адмирала». На 49-й минуте Илья Карпухин отыграл один гол. На 55-й минуте Сергей Калинин, реализовав большинство, сравнял счёт. На 63-й минуте Николай Чебыкин принёс победу гостям.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 16 февраля в Челябинске сыграет с «Сочи». «Адмирал» 14 февраля примет «Ак Барс».
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