«Мне подобраться к Гретцки или что?» Малкин — на вопрос, сколько ещё очков наберёт в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о достижении отметки в 1200 очков в карьере. Во встрече с «Анахайм Дакс» 36-летний форвард отдал две результативные передачи. Теперь на его счету ровно 1200 (463+737) баллов.

«Не хочу говорить, что это просто число. Это важное достижение. Я всегда стараюсь показывать всё, на что способен. Хочу продолжать в таком же духе.



Сколько очков могу набрать ещё? Это вы мне скажите (улыбается). Мне подобраться к Гретцки или что?» — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Отметим, что канадская легенда Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. На счету великого нападающего 2857 (894+1963) очков.