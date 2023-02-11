«Сочи» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2, Мичков набрал три очка

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).

На четвёртой минуте Брэндон Ип вывел китайскую команду вперёд. На 18-й минуте Томаш Юрчо удвоил преимущество «Куньлуня». На 21-й минуте Кирилл Петьков в меньшинстве отыграл один гол. На 26-й минуте Артур Тянулин сравнял счёт. На 39-й минуте Артур Тянулин оформил дубль, а на 40-й и Кирилл Петьков забросил вторую шайбу. В третьем периоде по голу забили Александр Гордин, Матвей Мичков и Донат Стальнов.

Отметим, что Мичков к шайбе добавил ещё две результативные передачи, суммарно набрав три очка.