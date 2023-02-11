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«Сочи» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2, Мичков набрал три очка

«Сочи» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2, Мичков набрал три очка
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Челиос, Родевальд) – 03:41 (5x4)   0:2 Юрчо (Кэмпбелл, Рич) – 17:24 (5x5)   1:2 Петьков (Николаев) – 20:48 (4x5)   2:2 Тянулин (Мичков, Гараев) – 25:03 (5x5)   3:2 Тянулин (Александров) – 38:01 (5x5)   4:2 Петьков (Александров, Стальнов) – 39:59 (5x5)   5:2 Гордин (Мичков, Точицкий) – 48:39 (5x5)   6:2 Мичков (Тянулин, Александров) – 49:44 (5x5)   7:2 Стальнов (Иванюженков, Александров) – 55:44 (5x5)

На четвёртой минуте Брэндон Ип вывел китайскую команду вперёд. На 18-й минуте Томаш Юрчо удвоил преимущество «Куньлуня». На 21-й минуте Кирилл Петьков в меньшинстве отыграл один гол. На 26-й минуте Артур Тянулин сравнял счёт. На 39-й минуте Артур Тянулин оформил дубль, а на 40-й и Кирилл Петьков забросил вторую шайбу. В третьем периоде по голу забили Александр Гордин, Матвей Мичков и Донат Стальнов.

Отметим, что Мичков к шайбе добавил ещё две результативные передачи, суммарно набрав три очка.

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