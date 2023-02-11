Главный тренер «Салавата» высказался о затяжной безголевой серии лучшего бомбардира клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после встречи с «Витязем» поделился мыслями о сухой серии нападающего Сергея Шмелёва. Кроме того, наставник уфимцев высказался о возможности взять с собой на выездную серию американского форварда Джоша Хо-Сэнга.
«Что думаю по поводу того, что Шмелёв много матчей не забивает? Это не проблема. Он забьёт свои голы. Сейчас у этой тройки такой период, который нужно пройти через работу.
Ринат Баширов сказал, что отправной точкой по Хо-Сэнгу станет 15 февраля, собираемся ли брать его на выезд? Мы будем думать, как выпускать Джоша на лёд. Взвесим состояние его руки, физические кондиции. Он близок к тому, чтобы вернуться. Но, насколько близок, пока сказать не могу», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».
Отметим, что Шмелёв в последний раз забивал 27 января в матче с «Ак Барсом». После этого форвард не может отличиться уже в семи встречах подряд. За это время Шмелёв отметился лишь двумя передачами.
- 11 февраля 2023
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