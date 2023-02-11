Отец Евгения Малкина рассказал, как форвард «Питтсбурга» реагирует на достижения в НХЛ

Владимир Малкин, отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделился мыслями о достижении сыном отметки в 1200 очков в НХЛ. Кроме того, он рассказал, как 36-летний форвард реагирует на свои достижения.

«Он много пропустил матчей и мог этой отметки достигнуть раньше, если бы был здоров. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Думаю, он всегда будет стараться показывать свой уровень и станет в дальнейшем всё делать так, как хотел.



Он не будет останавливаться на достигнутом. Для него это нормальная цифра, но он сам хочет большего. Думаю, он относится к этим моментам спокойно», — приводит слова Малкина-старшего ТАСС.

Отметим, что за долгую карьеру в НХЛ, начавшуюся в 2006 году, Евгений забросил 463 шайбы и отдал 737 результативных передач. Кроме того, Малкин завоевал три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также массу личных наград, включая «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи».