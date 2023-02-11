Игорь Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» над «Спартаком» на последней минуте

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком». Нижегородцы отыгрались со счёта 2:3, а за 28 секунд до завершения третьего периода забили победный гол. Шайбу забросил Сергей Гончарук.

Отметим, что для Ларионова эта встреча стала первой после двухматчевого отсутствия. Наставник «Торпедо» не был на тренерском мостике по состоянию здоровья.

«Иногда бывает полезно посмотреть на игру со стороны, с экрана или с трибун. Но всегда важно ощущение атмосферы, желания и духа, которые есть у ребят. Глаза хоккеистов, их лица. И когда попадаешь в эту атмосферу, то понимаешь, насколько важен психологический контакт с командой. Рад вернуться на тренерский мостик. Так же, как рад и возвращению в состав Николая Коваленко, Дениса Яна и Дениса Почивалова. Команда сегодня проявила характер, играя в меньшинстве. Ребята выстояли и довели матч до победы. Приятно видеть, что в сложных матчах хоккеисты находят силы, чтобы не сбиваться на индивидуальную игру и командой добиваться победы», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.