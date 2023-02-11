«Торпедо» вырвало победу у «Спартака» за 28 секунд до конца матча

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

На первой минуте Василий Атанасов вывел нижегородцев вперёд. На 12-й минуте Фил Вароне сравнял счёт, однако на 37-й минуте Артём Михеев с передачи Кирилла Уракова вновь поразил ворота «Спартака». На 41-й минуте Фил Вароне оформил дубль. На 54-й минуте Максим Цыплаков вывел москвичей вперёд, однако через 49 секунд Максим Летунов сделал счёт 3:3. За 28 секунд до завершения третьего периода Сергей Гончарук принёс нижегородцам победу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 14 февраля.