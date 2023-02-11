«Торпедо» вырвало победу у «Спартака» за 28 секунд до конца матча

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
На первой минуте Василий Атанасов вывел нижегородцев вперёд. На 12-й минуте Фил Вароне сравнял счёт, однако на 37-й минуте Артём Михеев с передачи Кирилла Уракова вновь поразил ворота «Спартака». На 41-й минуте Фил Вароне оформил дубль. На 54-й минуте Максим Цыплаков вывел москвичей вперёд, однако через 49 секунд Максим Летунов сделал счёт 3:3. За 28 секунд до завершения третьего периода Сергей Гончарук принёс нижегородцам победу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 14 февраля.
- 11 февраля 2023
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
18:27
-
17:49
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:08
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:29
-
15:49
-
15:26
-
14:58
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:32
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:15