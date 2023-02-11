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«Торпедо» вырвало победу у «Спартака» за 28 секунд до конца матча

«Торпедо» вырвало победу у «Спартака» за 28 секунд до конца матча
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Атанасов (Фирстов, Бокун) – 00:57 (5x5)   1:1 Вароне (Хохлачёв, Принс) – 11:36 (4x4)   2:1 Михеев (Ураков) – 36:57 (5x5)   2:2 Вароне (Кин, Емелин) – 40:20 (5x5)   2:3 Цыплаков (Локтионов, Талалуев) – 53:00 (5x5)   3:3 Летунов (Фирстов, Федотов) – 53:49 (5x5)   4:3 Гончарук (Летунов, Дарьин) – 59:32 (5x4)

На первой минуте Василий Атанасов вывел нижегородцев вперёд. На 12-й минуте Фил Вароне сравнял счёт, однако на 37-й минуте Артём Михеев с передачи Кирилла Уракова вновь поразил ворота «Спартака». На 41-й минуте Фил Вароне оформил дубль. На 54-й минуте Максим Цыплаков вывел москвичей вперёд, однако через 49 секунд Максим Летунов сделал счёт 3:3. За 28 секунд до завершения третьего периода Сергей Гончарук принёс нижегородцам победу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 14 февраля.

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