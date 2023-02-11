Макдэвид организовал гол в меньшинстве, «выцепив» шайбу у соперника и отдав крутой пас

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К началу третьего периода счёт 3:3.

На 36-й минуте, когда «Эдмонтон» выигрывал со счётом 2:1 и находился в меньшинстве, канадский капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид в средней зоне навязал борьбу за шайбу защитнику «Оттавы» Тома Шабо. Уже в зоне «Сенаторз» нападающий «нефтяников» всё же смог «выцепить» шайбу у соперника, продвинулся к воротам, развернулся и отдал удобную передачу на Райана Маклауда, который точным броском поразил ворота хозяев.

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