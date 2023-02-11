Макдэвид побил рекорд НХЛ среди активных игроков по количеству серий с очками в 15+ матчах

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На третьей минуте канадский капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил потрясающий гол. Нападающий «Ойлерз» нанёс бросок с отрицательного угла, и шайба рикошетом от голкипера «Оттавы» Антона Форсберга зашла в ворота. Этот гол стал для 26-летнего форварда 42-м в сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Макдэвид довёл свою результативную серию до 15 матчей. Этот случай стал четвёртым для канадского форварда в карьере. Таким образом, капитан «Эдмонтона» побил рекорд для действующих хоккеистов. Предыдущее достижение принадлежало лидеру «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну, трижды в карьере набиравшему очки 15+ матчей подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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