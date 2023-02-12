Кирилл Марченко отдал первую голевую передачу в НХЛ

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».



На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Торонто».



Хозяева льда в первом периоде смогли дважды поразить ворота латвийского голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина. Во второй двадцатиминутке «Коламбусу» удалось отыграть одну шайбу — отличился Бун Дженнер, которому ассистировал Кирилл Марченко.



Для Марченок эта голевая передача стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. До этого он отметился 13 точными ударами по воротам соперника. Таким образом, Кирилл набрал 14-е (13+1) очко в НХЛ.



Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.



Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.