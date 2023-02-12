Кирилл Марченко отдал первую голевую передачу в НХЛ

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Торонто».
Хозяева льда в первом периоде смогли дважды поразить ворота латвийского голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина. Во второй двадцатиминутке «Коламбусу» удалось отыграть одну шайбу — отличился Бун Дженнер, которому ассистировал Кирилл Марченко.
Для Марченок эта голевая передача стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. До этого он отметился 13 точными ударами по воротам соперника. Таким образом, Кирилл набрал 14-е (13+1) очко в НХЛ.
Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.
Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
- 12 февраля 2023
-
04:51
-
04:43
-
04:39
-
03:54
-
03:03
-
02:20
-
01:38
-
00:18
-
00:10
- 11 февраля 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:15
-
23:15
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
22:06
-
21:49
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:22
-
20:05
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
18:27
-
17:49
-
17:42