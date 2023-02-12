37-летний сменщик Шестёркина одержал седьмую победу подряд после 7 поражений в 8 матчах
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Одним из главных героев матча снова стал словацкий вратарь «Рейнджерс» Ярослав Галак, отразивший 27 бросков из 29. 37-летний бэкап россиянина Игоря Шестёркина одержал седьмую победу подряд и восьмую в нынешнем сезоне.
Примечательно, что старт регулярного чемпионата сложился для словака крайне неудачным образом, и он потерпел 7 поражений в 8 матчах, после чего одерживает исключительно победы. Последний раз с Галаком в воротах «Рейнджерс» терпели поражение 4 декабря 2022 года, когда уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:5).
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