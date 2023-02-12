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Первый тренер Артемия Панарина отреагировал на первый покер форварда в НХЛ

Первый тренер Артемия Панарина отреагировал на первый покер форварда в НХЛ
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Сергей Левашов, первый тренер Артемия Панарина, прокомментировал первый покер в карьере россиянина в НХЛ. Панарин забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Каролиной» (6:2).

«Помог Тарасенко – родная душа попала в команду! Это эмоциональный подъём, я так думаю. Артемий, как всегда, хорошо играл. Было много возможностей и не забивал, а в этой игре с «Каролиной», видимо, его прорвало», – сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».

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