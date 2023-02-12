Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Воробьёв оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Воробьёв оценил победу над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) и рассказал про отсутствие Григория Дронова.

«Хорошая игра, как и ожидалось. Здорово, что забили два гола в большинстве. Это нам дало преимущество, во втором периоде мы его удвоили. Хорошо сыграл наш вратарь. Да и ребята отработали на славу.

Просил построже сыграть в обороне после прошлого матча? Мы не планировали в прошлой игре пропускать много шайб. Но иногда бывают такие дни.

Мало бросали? Зато у нас кучность неплохая была.

Отсутствие Григория Дронова? У нас ребята болеют, вирус ходит, с температурой несколько игроков остались дома. Надеюсь, подлечатся.

Чередуем хорошие встречи с неудачными? Вроде мы сейчас выкарабкиваемся. Мы в последних играх из восьми возможных очков семь забрали. Что-то в правильном направлении делаем.

Как решался вопрос с вратарём на игру? У нас был план, что Эдди играет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы «Металлург» стал четвёртым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф.

Новость по теме
«Металлург» в 31-й раз подряд вышел в плей-офф в истории клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023