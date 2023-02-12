Главный тренер «Металлурга» Воробьёв оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) и рассказал про отсутствие Григория Дронова.



«Хорошая игра, как и ожидалось. Здорово, что забили два гола в большинстве. Это нам дало преимущество, во втором периоде мы его удвоили. Хорошо сыграл наш вратарь. Да и ребята отработали на славу.



Просил построже сыграть в обороне после прошлого матча? Мы не планировали в прошлой игре пропускать много шайб. Но иногда бывают такие дни.



Мало бросали? Зато у нас кучность неплохая была.



Отсутствие Григория Дронова? У нас ребята болеют, вирус ходит, с температурой несколько игроков остались дома. Надеюсь, подлечатся.



Чередуем хорошие встречи с неудачными? Вроде мы сейчас выкарабкиваемся. Мы в последних играх из восьми возможных очков семь забрали. Что-то в правильном направлении делаем.



Как решался вопрос с вратарём на игру? У нас был план, что Эдди играет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы «Металлург» стал четвёртым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф.