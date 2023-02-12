Форвард «Сибири» Шашков: хотели бы остаться в топ-4 Востока

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4).



«Недавно играли с «Металлургом»? В принципе, ничего такого не понялось с той игры. Просто команды уже по-другому на нас настраиваются и готовятся. Мы сегодня допустили глупые ошибки, за которые нас наказали.



Тренер сказал, что команда пытается доехать на багаже очков? Да, нам это даже после игры говорили. Так не нужно делать, нельзя смотреть назад, нужно готовиться к будущему.



Чего не хватило? Тяжело уже, когда счёт 0:4. Просто в начале не нужно было допускать такие глупые ошибки. Два гола забили в большинстве. Глупые удаления, в том числе и моё. Извиняюсь перед командой и болельщиками. Нас наказали за наши ошибки. Потом уже тяжело. Стараемся сделать всё ради победы, но где-то чего-то не хватило, не повезло.



С чем связано большое количество удалений? Не могу ответить на этот вопрос. Сколько удалений было — и два нам забили. Маленечко тоже не везёт. Или где-то мы неправильно играем в обороне, допускаем ошибки. Это мы сейчас будем работать, разбираться с этим.



Хороший старт первого периода? Старт был хороший. Но буквально первая-вторая смена, удаление, гол. Уже 0:1, уже проигрываем. Приходится уже отыгрываться. Совсем другая ситуация.



В первом периоде вратарь соперника переиграл нас? Были хорошие моменты, мы стараемся, создаём. Но вратарь тоже хочет выполнять свою работу. Пытается тащить команду. Хорошо сыграл он сегодня.



Принципиально ли остаться в топ-4? Мы готовимся к каждому матчу, хотим побеждать. В таблицу мы смотрим, но хотели бы остаться в топ-4. Мы этого хотим, но первая задача: просто побеждать в каждом матче», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Торпедо» 14 февраля.