Мартемьянов: «Сибирь» пытается доехать до плей-офф на багаже очков? Есть такое

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4) и рассказал про удаления у новосибирского клуба.



«В первой половине первого периода достаточно создали голевых моментов. Блестящая игра соперника, очень прилично отыграл их вратарь, команду держал в игре. За наши два первых удаления сразу наказали. По настрою на матч скажу: соперник нам показал, как надо играть на результат. Это очень важный показатель: самоотдача, выполнение игрового задания, выигрыш стыков в борьбе. Это всё, что они делали, играли по счёту и добились того, чего хотели. Мы, к сожалению, уже перешли на навал, много бросков сделали. Я считаю, что проиграли мы сегодня по делу. Соперник играл сильнее нас, лучше нас, он был заряжен увезти из Новосибирска два очка. Они увезли.



Что поменялось с прошлой игры с «Металлургом»? Я уже сказал, что соперник играл от ножа, на результат. Сейчас уже игры такие будут со всеми соперниками. И уже накал в таблице такой, что надо кому-то вылезать наверх, кто-то спустится вниз. И борьба идёт за каждое очко. Мы, к сожалению, вышли не готовыми к этой борьбе.



Складывается впечатление, что «Сибирь» пытается доехать до плей-офф на багаже очков? Есть такое. Успокоенность есть, кому-то вскружило голову, но не мне.



Много удалений: система штрафа действует не так, как ожидали? Видимо, увеличить надо сумму. Может, подействует. Первое удаление в борьбе было. Удаление Шашкова уже не первое такое, причём домашнее, как под копирку. Надо что-то поправлять ему в голове и действовать аккуратнее.



А что надо поправить Мёрфи? Пускай сам поправляет. Он знает что.



Хорошо сыграли на вбрасываниях? Единственный плюс. Концентрация наших центральных нападающих. На вбрасываниях играли всей пятёркой, подбирали шайбу. Улучшаем ситуацию для финального броска, соперник этого практически не давал.



Ошибки при выходе из зоны? Передержка шайбы и выцеливание именно тому игроку, кому хочется отдать шайбу, а не тому, кому надо. Хотя на фланге был игрок открытый, спокойно пас отдавай и никаких ошибок не было бы. На собрании было сказано, что нужно упростить выходы и не искать тонкие передачи. Пока молодые люди, в голове ветерок гуляет, надо пройти через эти ошибки», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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