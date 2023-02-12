ЦСКА по буллитам одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Виталий Абрамов с передачи Тахира Мингачёва.

На 17-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Рашевский с передач Владислава Кодолы и Андрея Миронова.

В начале третьего периода Рашевский с передач Андрея Прибыльского и Владислава Кодолы сделал дубль. На 16-й минуте периода счёт 2:2 сделал Михаил Григоренко с передачи Максима Мамина.

В овертайме команды, несмотря на обилие моментов, голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Антона Слепышева.