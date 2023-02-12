«Сиэтл» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию». У Проворова — голевая передача

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
На третьей минуте первого периода счёт открыл Оуэн Типпетт с передач Расмуса Ристолайнена и Скотта Лотона. На 13-й минуте восстановил равенство в счёте Джордан Эберле с передачи Джареда Макканна. На 18-й минуте вывел гостей вперёд Ээли Толванен с передачи Оливера Бьёркстранда.
На четвёртой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Джеймс ван Римсдайк с передач Оуэна Типпетта и Моргана Фроста. На последней минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Джейден Шварц с передач Джордана Эберле и Александра Веннберга.
В начале третьего периода счёт 4:2 сделал Джейден Шварц с передач Александра Веннберга и Уильяма Боргена. На 17-й минуте периода сократил отставание до минимума Патрик Браун с передачи Ивана Проворова.
- 12 февраля 2023
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