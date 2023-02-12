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«Сиэтл» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию». У Проворова — голевая передача

«Сиэтл» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию». У Проворова — голевая передача
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Оуэн Типпетт с передач Расмуса Ристолайнена и Скотта Лотона. На 13-й минуте восстановил равенство в счёте Джордан Эберле с передачи Джареда Макканна. На 18-й минуте вывел гостей вперёд Ээли Толванен с передачи Оливера Бьёркстранда.

На четвёртой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Джеймс ван Римсдайк с передач Оуэна Типпетта и Моргана Фроста. На последней минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Джейден Шварц с передач Джордана Эберле и Александра Веннберга.

В начале третьего периода счёт 4:2 сделал Джейден Шварц с передач Александра Веннберга и Уильяма Боргена. На 17-й минуте периода сократил отставание до минимума Патрик Браун с передачи Ивана Проворова.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Типпетт (Ристолайнен, Лотон) – 02:11 (5x4)   1:1 Эберле (Макканн) – 12:53 (5x5)   1:2 Толванен (Бьёркстранд) – 17:01 (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Типпетт, Фрост) – 23:33 (5x5)   2:3 Шварц (Эберле, Веннберг) – 38:59 (5x5)   2:4 Шварц (Веннберг, Борген) – 41:03 (5x5)   3:4 Браун (Проворов) – 56:40 (4x5)
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