В «Сибири» допустили проведение домашних матчей плей-офф КХЛ на новой арене

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подготовке нового стадиона в Новосибирске к играм КХЛ и оценил вероятность проведения домашних матчей плей-офф на «Сибирь-арене».

«Эта арена строилась для хоккейного клуба, который находится у истоков всей этой темы. И мы, конечно, мечтаем о том, чтобы туда переехать. Просто важно, чтобы всё правильно подготовить, и эта работа со стороны не видна. Хочется переехать, когда базовые вещи внутри будут абсолютно пригодны именно для игр КХЛ.

Это соблюдение всех пунктов регламента, которых очень много. Фактически это целый регламент проведения матчей КХЛ. На сегодняшний день технический регламент КХЛ невероятно сложный, и его выполнить — это как раз главная задача по новой арене. Мы этому способствуем и активно принимаем в этом участие.

Сможет ли «Сибирь» сыграть на новой арене в предстоящем плей-офф? С учетом вышесказанного такая вероятность есть. Безусловно, КХЛ принимает в этом участие, потому что лига заинтересована в том, чтобы новые дворцы вводились в строй и начинали работать. Это плюс для хоккея, тем более здесь такой хоккейный регион. Темпы работ меня устраивают, они курируются сверху», — цитирует Фастовского ТАСС.

Напомним, первый матч на «Сибирь-Арене» состоится 21 февраля. В нём сыграют сотрудники силовых структур. В конце апреля на стадионе пройдут финальные матчи чемпионата Юношеской хоккейной лиги.