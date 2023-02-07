Гашек оценил идею допускать до игры в НХЛ россиян, не выступавших с поддержкой СВО

Великий чешский вратарь Доминик Гашек оценил идею допускать до игры в НХЛ россиян, не выступавших с поддержкой спецоперации на Украине.

«Не смущает ли, что подавляющее большинство из зарубежных СМИ продолжают прославлять Овечкина, а критическое отношение к НХЛ — дефицитный товар? Вы абсолютно правы. Журналисты играют огромную роль. Я не знаю точку зрения каждого хоккейного журналиста за границей, но точка зрения большинства вполне ясна. Давления с их стороны на Беттмэна практически нет. Высказываются несколько журналистов, но они явно в меньшинстве. Это печально.



Считаю ли я приемлемым для НХЛ повторить шаг, предпринятый, например, Международной автомобильной федерацией, которая позволила продолжить выступления гонщикам, которые не выступали с поддержкой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Это интересно. В самом первом письме я написал Беттмэну, что НХЛ необходимо договориться с правительствами США и Канады о каком-то подобном решении. Было бы красиво. Но всё равно ничего не происходит.



Сейчас игроков нужно отстранить — и это не наказание для них. В своих письмах я настаивал на том, чтобы соревнования и клубы продолжали оказывать финансовую поддержку российским игрокам, выполнять контракты и оплачивать страховки для семей. Я не осуждаю игроков. В то же время лига должна начать запрашивать у этих спортсменов визы беженцев на очень строгих условиях — возможно, благодаря подписанному заявлению. Тогда хоккеисты были бы лучшими послами. Может быть, только пятеро из большого числа получили бы визы, но это было бы здорово. Однако сначала надо, чтобы они не играли. Давайте начнём с этого», — приводит слова Гашека чешское подразделение CNN.