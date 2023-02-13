В КХЛ определились 11 из 16 участников плей-офф

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, благодаря этой победе «Авангард» вышел в плей-офф. Кроме того, поражение минского «Динамо» обеспечило выход в розыгрыш Кубка Гагарина «Витязю».
Таким образом, стали известны 11 из 16 участников плей-офф в нынешнем сезоне. На Западе уже забронировали себе места СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо» и «Витязь». В Восточной конференции уже точно сыграют весной «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» и «Авангард».
Отметим, что за восьмую строчку на Западе борются минское «Динамо» (63 очка в 64 матчах) и «Спартак» (60 баллов в 62 встречах).
- 13 февраля 2023
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