Полунин: цель «Локомотива» — Кубок Гагарина. Такая задача стоит, каждый год не меняется

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин рассказал о задачах клуба на сезон, а также ответил на вопрос, чего не хватило команде в прошлые годы для победы в Кубке Гагарина.
«Способны ли побороться за Кубок Гагарина? Думаю, что да. Такая задача стоит, она каждый год не меняется. Весь город давно ждёт трофея. Чего не хватало в прошлые годы? Даже не знаю, опыта может быть. Много молодых было, хотя и сейчас их достаточно много. Те, кто был помоложе, сейчас стали взрослее. Ребята начали больше понимать важность и ответственность матчей в плей-офф», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, в нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.
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