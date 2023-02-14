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Бобровский вышел на единоличное 2-е место в истории НХЛ по гостевым победам среди вратарей

Бобровский вышел на единоличное 2-е место в истории НХЛ по гостевым победам среди вратарей
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» и помог своей команде одержать победу.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», вратарь выиграл в 164 гостевом матче в карьере. По этому показателю Бобровский вышел на единоличное второе место в истории НХЛ, обогнав российского голкипера Евгения Набокова (163). Лидирует по гостевым победам легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист (196).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

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