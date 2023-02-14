Главный тренер «Ванкувера» высказался о ситуации с уменьшением игрового времени Кузьменко

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал ситуацию с российским нападающим Андреем Кузьменко. С приходом специалиста на должность наставника «косаток» игровое время форварда резко сократилось.

«Мы должны заложить для него основу. Он хороший игрок, но есть аспекты его игры, в которых мы хотим добиться улучшений с его стороны… Он наша долгосрочная перспектива», — приводит слова Токкета журналист Брэндан Бачелор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в трёх из последних четырёх встреч игровое время Кузьменко составляло менее 13 минут. В матче с «Детройт Ред Уингз», прошедшем в ночь с 13 на 14 февраля, российский нападающий провёл на льду 16 минут 12 секунд и отдал результативную передачу.