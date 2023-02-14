«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счётом 6:1, Кузьменко отдал результативную передачу

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

Голами в составе «красных крыльев» отметились Робби Фаббри, Густав Линдстрём, Пиус Зутер, Йонатан Берггрен, а также капитан команды Дилан Ларкин, оформивший дубль.

Шайбу престижа за «Ванкувер» забросил Шелдон Дрис. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко впервые за три матча сыграл более 13 минут — его игровое время составило 16 минут 12 секунд. Форвард отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «0». Василий Подколзин очков не набрал и заработал полезность «-1».