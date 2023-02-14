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«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счётом 6:1, Кузьменко отдал результативную передачу

«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счётом 6:1, Кузьменко отдал результативную передачу
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Зайдер) – 10:58 (5x5)   0:2 Ларкин (Фаббри, Бертуцци) – 19:24 (5x4)   1:2 Дрис (Гарланд, Кузьменко) – 21:31 (5x5)   1:3 Фаббри (Расмуссен, Копп) – 28:09 (5x5)   1:4 Линдстрём (Расмуссен) – 40:40 (5x5)   1:5 Зутер (Сундквист, Линдстрём) – 45:19 (5x5)   1:6 Берггрен (Велено, Гронек) – 47:52 (6x5)

Голами в составе «красных крыльев» отметились Робби Фаббри, Густав Линдстрём, Пиус Зутер, Йонатан Берггрен, а также капитан команды Дилан Ларкин, оформивший дубль.

Шайбу престижа за «Ванкувер» забросил Шелдон Дрис. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко впервые за три матча сыграл более 13 минут — его игровое время составило 16 минут 12 секунд. Форвард отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «0». Василий Подколзин очков не набрал и заработал полезность «-1».

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