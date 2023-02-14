Главный тренер «Адмирала»: фитнес и шейп — это самое главное в КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал про поражение от «Ак Барса» (2:3) и оценил игру Рудольфа Червены.
«Волнообразно играли – третий период можно занести в зачёт, но допускали несвойственные для себя ошибки: первый гол «привезли» сами себе. Ну и, конечно, пропущенный гол в большинстве, что тут говорить – с такой командой, как «Ак Барс», пропускать в большинстве… Старались отыграться, не опустили руки, забросили вторую шайбу, но было видно, что ряд игроков не были похожи на себя в плане движения, интенсивности. Я на перелёты жаловаться не буду, я уже говорил. Фитнес и шейп – это самое главное в этой лиге. Если нет фитнеса и шейпа… Будем разбираться.
Рад за Червены, прорвало, но хотелось бы, чтобы это были серийные голы в ворота соперника. У нас маленькая радость – Червены забил гол, мы улыбаемся и радуемся. А то, что мы проиграли? Пусть лучше он не забивает, главное – чтобы мы выиграли. Но что сделаешь? У нас всё сложно, через тернии к звёздам», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.
«Адмирал» после 63 матчей набрал 71 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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