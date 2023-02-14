Заварухин — о поражении от «Амура»: «Автомобилист» третий гол «привёз» себе сам

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3).
«Амур» поздравляю с победой. Хорошая игра, интересная для зрителей – много моментов было. Потеря шайбы в зоне атаки привела к третьему пропущенному голу. Наверное, это и решило исход матча. Хотя при счёте 2:2 имели неплохие моменты, но не реализовали их. Сами «привезли», считаю, этот третий гол, который и повлиял на результат.
С чем связано то, что команда в первом периоде не сразу вошла в игру? Всё равно тяжёлый перелёт, разница во времени. Тяжело входили в игру. Но ребята потом заставляли себя – были неплохие моменты. Второй период неплохой. Здорово, что выстояли в меньшинстве. Но опять же наша ошибка, которая была в зоне атаки, привела к контратаке – в результате и пропустили третий гол.
Чем объяснить моменты с потерей концентрации игроков? Если они классные игроки, то они не имеют права так ошибаться. Мы знали, что «Амур» борется за восьмёрку, выйдет заряженный – предупреждали ребят об этом. Согласен с вами полностью: не имели права так ошибаться. Где-то надо было проще сыграть. Здесь другая площадка, где нужна простота», — приводит слова Заварухина сайт «Автомобилиста».
«Автомобилист» после 62 матчей набрал 77 очков и занимает четвёртое место в таблице Востока.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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