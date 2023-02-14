Кодола: у «Динамо» сейчас идёт репетиция плей-офф, нам не хватает строгости и надёжности

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) и рассказал о спаренных матчах с красно-белыми.
«Мы играли достаточно неплохо. Но, конечно, создавали себе проблемы – и удалениями ненужными, и где-то смазали концовку. Тренерский штаб говорил, что не хватает нам строгости и надёжности. И мы стараемся ближе к плей-офф исправлять вот эти ошибки. Сейчас у нас идёт репетиция плей-офф, в каждом матче нам нужно оттачивать какие-то свои схемы и навыки. Самое главное, что выиграли сегодня, а так ещё есть над чем работать.
Второй матч со «Спартаком» уже через два дня? Да, это действительно похоже на репетицию плей-офф, как я уже сказал раньше. Хорошо, что нам не нужно никуда ехать. Здесь всё рядом, отдохнём, разберём ошибки и будем готовиться», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Владислав Кодола в текущем сезоне провёл 50 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.
- 14 февраля 2023
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