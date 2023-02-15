«Василевский даёт нам шанс на победу в каждой игре». Стэмкос о победе в матче с «Колорадо»

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос похвалил игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Колорадо» (4:3 Б) и ответил на вопрос, являются ли встречи с «Эвеланш» принципиальными. Россиянин отразил 43 броска из 46, включая все три послематчевых буллита.

«Василевский даёт нам шанс на победу в каждом матче. Первые два периода они играли лучше нас, и он держал нас в игре. В третьем периоде, я думаю, что мы были лучшей командой и смогли перевести игру в овертайм, где могло случиться что угодно.

Реванш за поражение в прошлогоднем финале Кубка Стэнли? Реванша нет. Это новый сезон. Мы знаем, насколько классной командой они являются. Но это другой год. Мы знаем успех, которого добились мы и которого добились они с разными игроками и при разных обстоятельствах. Так что никакой дополнительной мотивации из-за поражения в прошлом году нет. Мы просто хотим выигрывать хоккейные матчи и набирать как можно больше очков», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

«Тампа-Бэй» одержала победу в обоих матчах текущего сезона с «Колорадо». Финал Кубка Стэнли прошлого сезона закончился победой «Эвеланш» со счётом 4-2 в серии.