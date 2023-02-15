«После второго периода был серьёзный разговор». Купер — о победе в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сообщил, что провёл с командой серьёзный разговор в перерыве перед третьим периодом матча с «Колорадо» (4:3 Б). «Лайтнинг» по ходу матча уступали со счётом 0:2, но смогли вернуться в игру и одержать волевую победу по буллитам.

«После второго периода у нас был серьёзный разговор с ребятами. Мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть. Это было в пределах досягаемости, но голевые моменты, которые мы позволили создать сопернику в первых двух периодах, были просто неприемлемы против такой команды. Мы зацепились за свои шансы и получили два очка», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

«Тампа-Бэй» одержала победу в обоих матчах текущего сезона с «Колорадо». Финал Кубка Стэнли прошлого сезона закончился победой «Эвеланш» со счётом 4-2 в серии.