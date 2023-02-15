Владислав Наместников сыграл в стиле Дацюка и Орра, забросив свою лучшую шайбу в карьере.

Что он сотворил! Гол в падении российского форварда в НХЛ восхитил Америку

Второй и заключительный матч регулярки между «Тампой» и «Колорадо», как и первый, остался за «молниями». Только если несколько дней назад Андрей Василевский оставил «лавин» с «баранкой», а его команда выиграла 5:0, то сегодня «Тампе» пришлось сильно попотеть и буквально выгрызать важную победу.

«Колорадо» внял словам своего тренера, который отмечал, что в предыдущем матче они упростили работу Василевскому и создавали мало трафика, и на первой же минуте сделал именно это. Валерий Ничушкин широкой спиной полностью перекрыл вратарю «Тампы» обзор, когда Арттури Лехконен бросил под ловушку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Остаток периода Василевский держал оборону, позволяя «Тампе» войти в ритм. Завязалась равная, ожесточённая игра уровня плей-офф, но в начале второго периода «Колорадо» заставил нашего голкипера капитулировать ещё раз. Натан Маккиннон включил самый лёгкий режим видеоигры и пошёл на ворота сам. Обыграл Стэмкоса и, хотя первый бросок у него не получился, поехал дальше столбить ворота, в итоге подставив клюшку под блестящий пас Боуэна Байрэма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо» уже почти полностью захватил контроль над игрой, продолжая вести осаду чужих ворот, но «молнии» умеют переворачивать всё с ног на голову в мгновение ока. Брейден Пойнт и Никита Кучеров воспользовались неудачным броском Комфера, после которого шайба вылетела под чужую синюю линию, и как по нотам разыграли выход два в одного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главные события третьего периода уместились в первые четыре с небольшим минуты. Игра раскрылась, и голы пошли один за другим. На первой минуте третьего периода «Тампа» совершила камбэк благодаря голу Энтони Чирелли, но долго радоваться ей не пришлось. Денис Мальгин выскочил со скамейки, подхватил шайбу и чисто переиграл Василевского.

А дальше был шедевр от неожиданного героя. Владислав Наместников в этом году вернулся в «Тампу», где ещё несколько лет назад феерил в звене со Стэмкосом и Кучеровым, но теперь играет в четвёртом звене, получая менее 12 минут в среднем игрового времени и нечасто набирая очки.

Это его всего лишь пятый гол в сезоне, однако, наверное, лучший не только в этом году, но и вообще в карьере. Наместников воспользовался грубой ошибкой «лавин» на выходе из зоны, подбил клюшку Макдермида в стиле Павла Дацюка, объехал Байрэма и в падении с неудобной прошил Александра Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Совсем как Бобби Орр. Именно такие ассоциации вызвала шайба у восхищённых американских болельщиков. Комментарии в соцсетях говорят сами за себя: «Красотища!», «Влад «не называйте меня Бобби Орром» Наместников», «Вау», «Сенсационный гол», «Невероятно!».

Этот гол, конечно, не принёс «Тампе» Кубок Стэнли, как легендарная шайба защитника «Бостона» в овертайме финала, но гарантировал команде одно очко. Второе «Тампе» обеспечили великолепная игра Василевского, который закончил встречу с 43 сейвами и остановил всех трёх буллитёров, и победный гол Стэмкоса.