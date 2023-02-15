Николай Белов: сейчас молодёжь в ВХЛ — поколение интернета, многие картинно падают

Обладатель Кубка Гагарина — 2015 в составе СКА, защитник «Сокола» Николай Белов рассказал, что сейчас в ВХЛ много неокрепшей молодёжи, которая часто симулирует нарушения правил на льду.

«Впечатления от ВХЛ? Молодые команды, все бегут и мало кто играет во взрослый хоккей. Некоторые показывают не совсем командный вид спорта, больше единоличный. Хотя есть клубы, против которых тяжело играть. Силовой борьбы вообще нет, судейство — 50 на 50. Чуть-чуть подтолкнули, и некоторые игроки картинно падают. Хватаются за ногу, за руку, чуть ли не скорую вызывай. Думаешь, чуть-чуть актёрочку подтянуть — и можно в кино сниматься.

Очень много молодых, но не все успели окрепнуть. Мало взрослых игроков, которые могут что-то объяснить, мотивировать, поделиться опытом. Должны быть как минимум два-три старших хоккеиста. Где-то подсказал, где-то дал пинка – несильно. К кому-то надо подойти с юмором, к кому-то — без, у всех разная психология. Сейчас молодёжь — поколение интернета. Мы в свободное время обычно вместе собирались, ходили играть в футбол, в боулинг или даже в бар на сплочение. А сейчас молодёжь идёт в компьютерный клуб. Редко получается собраться вместе, все кучками общаются. И на льду единолично играют, не хватает командного духа. Хотя у нас в «Соколе» тренеры олдскул, советской закалки, стараются сплотить коллектив. Если пихают — то всем», — цитирует Белова «РБ Спорт».

Ранее 35-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ак Барс» (Казань), СКА (Санкт-Петербург), «Трактор» Челябинск. В сезоне-2014/2015 Белов стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Всего на его счету 450 матчей в КХЛ, в которых он набрал 92 (31+61) очка.