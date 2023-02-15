Дубль Картаева помог «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Авангардом»

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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Картаев с передач Шакира Мухамадуллина и Степана Санникова.

На 13-й минуте второго периода Владислав Картаев с передач Степана Санникова и Евгения Тимкина сделал дубль, упрочив преимущество «Салавата Юлаева».

В конце третьего периода первую шайбу омичей в матче забросил Рид Буше. Окончательный счёт в матче установил Николай Кулёмин, забросив в пустые ворота.

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В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком» 17 февраля. Уфимский «Салават Юлаев» 18 февраля примет новосибирскую «Сибирь».