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Дубль Картаева помог «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Авангардом»

Дубль Картаева помог «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Авангардом»
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Картаев с передач Шакира Мухамадуллина и Степана Санникова.

На 13-й минуте второго периода Владислав Картаев с передач Степана Санникова и Евгения Тимкина сделал дубль, упрочив преимущество «Салавата Юлаева».

В конце третьего периода первую шайбу омичей в матче забросил Рид Буше. Окончательный счёт в матче установил Николай Кулёмин, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Картаев (Мухамадуллин, Санников) – 09:52 (5x5)   0:2 Картаев (Санников, Тимкин) – 32:40 (5x5)   1:2 Буше (Грицюк, Чистяков) – 58:48 (6x5)   1:3 Кулёмин (Шмелёв) – 59:24 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком» 17 февраля. Уфимский «Салават Юлаев» 18 февраля примет новосибирскую «Сибирь».

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