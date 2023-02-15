Главный тренер «Салавата» рассказал, как в команде реагируют на положение в таблице КХЛ

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) и ответил на вопрос о плотности в турнирной таблице.
«Хороший был матч с нашей стороны. В начале матча «Авангард» хорошо атаковал, хорошие были позиционные атаки. Андрей Кареев сделал ключевые сэйвы, вся команда сегодня сыграла хорошо — как в атаке, так и в обороне. Была видна нацеленность на работу, на выигранные единоборства. Хочу отметить тройку Картаева, которая сегодня создала два гола.
«Авангард» — самая понятная команда для «Салавата» из числа топ-клубов? Нет, нельзя так сказать. «Авангард» — хорошая команда. То, что мы выиграли, заслуга всей команды, но я бы не сказал, что «Авангард» — удобная команда для нас.
Нервирует ли плотность в турнирной таблице? Мы больше сконцентрированы на своей игре, больше фокусируемся на том, что нужно выходить и играть в правильный хоккей. От этого будет зависеть результат. На самом результате мы не зацикливаемся — мы больше концентрируемся на игре», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 15 февраля 2023
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