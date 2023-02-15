Худшее время в жизни Овечкина. Отец Александра умер после тяжёлой болезни

Время неумолимо, и все мы когда-нибудь уйдём, но терять родителей особенно больно. Только что Александр Овечкин сообщил в соцсетях о кончине своего отца, Михаила Викторовича Овечкина. Ему был 71 год.

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время», — написал он, сопроводив сообщение фотографиями.

Вчера из столицы США пришли неутешительные новости – капитан «Вашингтона» вынужден срочно уехать из расположения команды по личным причинам. Овечкин попрощался с партнёрами по команде и рванул на родину. Скоро стало известно, что дело в проблемах его отца со здоровьем, а уже утром появились подробности. Как сообщили «Известия», Михаил Викторович ещё в середине января был госпитализирован с обострением расслаивающейся аневризмы, а на обследовании у него обнаружили злокачественное новообразование, после чего он был переведён в профильную больницу.

Михаил и Татьяна Овечкины с внуками Фото: Из личного архива Александра Овечкина

Невозможно представить, что творилось в душе у Овечкина, который больше месяца, зная, что папа серьёзно болеет, продолжал биться на льду и забивать голы, ничем не показывая публике, как сильно переживает за папу.

Проблемы со здоровьем у Михаила Викторовича начались давно. На Олимпиаде-2014 в Сочи после матча России с США у него случился инфаркт. Наши тогда проиграли в длинной буллитной серии, а до этого был ещё незасчитанный гол в ворота американцев из-за сдвинутых ворот.

«Очень близко к сердцу это принял. Всей душой болел за наших. И когда такую подлость совершили по отношению к России, то меня накрыло. После этого матча я около полутора суток всё держал в себе. Жгло в груди. Врачи привезли в больницу, обследовали: «Ещё 15 минут, и сейчас вы бы с Господом Богом разговаривали о хоккее». Я ведь уже на том свете был. Добрые люди вытащили…» — рассказывал он.

В 2016 году, перед стартом плей-офф НХЛ, был ещё один сердечный приступ. Последние годы Михаил Викторович уже не летал в Америку, врачи не рекомендовали. Смотрел матчи по телевизору.

«Честно скажу, по телевизору я страшно не переживаю. А когда смотрю вживую, то вся эта аура стадиона накрывает. Громадное количество зрителей, которые переживают и кричат, а я вместе с ними. Ну а в Москве смотрю один. Рядом со мной вообще никого нет. Правда, на нервной почве за ночь по полторы пачки сигарет выкуриваю, хотя мне курить нельзя», — рассказывал Михаил Викторович.

Он, как и Татьяна Николаевна Овечкина, сыграли огромную роль в становлении Саши как лучшего снайпера современности. Папа тоже был спортсменом – пробился в футбольное московское «Динамо», но завершил карьеру из-за травмы. Именно папа в своё время привёл Ови в хоккейную секцию. В тяжёлые перестроечные годы работал таксистом, а когда понял, что у сына с хоккеем всё серьёзно, бросил работу и полностью посвятил себя Саше. Ходил на все его тренировки, ездил на выезды, наставлял, старался вырастить сына хорошим человеком, дать ему старт в большое будущее.

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Первым, кому позвонил Ови после победы в Кубке Стэнли, были, конечно, мама с папой. Михаил Викторович успел увидеть своего сына с самым престижным хоккейным трофеем. Успел понянчить внуков – маленьких Серёжу и Илью. Успел увидеть (по телевизору), как Ови бьёт достижение Горди Хоу. Как он становится лучшим снайпером в истории НХЛ, Михаил Викторович уже будет смотреть с небес.

Михаил и Александр Овечкины с Кубком Стэнли Фото: ХК «Динамо»

У Михаила Викторовича была ещё одна мечта – чтобы сын стал олимпийским чемпионом. Сбудется ли? Будем надеяться.

Овечкин должен был прилететь в Москву сегодня во второй половине дня. Очень хочется верить, что Саша успел попрощаться с папой…

Редакция «Чемпионата» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Овечкина.