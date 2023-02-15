Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: Михаил Овечкин — человек большой души. Нам всем его будет не хватать

Дементьев: Михаил Овечкин — человек большой души. Нам всем его будет не хватать
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Знал Михаила Овечкина лично и очень давно. Человек большой души, хороший друг. Он был заметен на хоккейной арене, у него всегда было доброе слово для любого. Очень жизнерадостный, великолепный человек. Нам всем его будет не хватать. Тяжело семье, я выражаю свои слова поддержки. Есть неизбежные вещи в жизни. Все мы проходим через такие испытания, потерю родных и близких. Пусть земля будет пухом этому великолепному человеку, прекрасному другу и знаменитому отцу», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Новость по теме
В московском «Динамо» заявили о готовности помочь в организации похорон отца Овечкина
Новость по теме
«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023