Дементьев: Михаил Овечкин — человек большой души. Нам всем его будет не хватать

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Знал Михаила Овечкина лично и очень давно. Человек большой души, хороший друг. Он был заметен на хоккейной арене, у него всегда было доброе слово для любого. Очень жизнерадостный, великолепный человек. Нам всем его будет не хватать. Тяжело семье, я выражаю свои слова поддержки. Есть неизбежные вещи в жизни. Все мы проходим через такие испытания, потерю родных и близких. Пусть земля будет пухом этому великолепному человеку, прекрасному другу и знаменитому отцу», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

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