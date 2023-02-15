Дементьев: Михаил Овечкин — человек большой души. Нам всем его будет не хватать
Поделиться
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
«Знал Михаила Овечкина лично и очень давно. Человек большой души, хороший друг. Он был заметен на хоккейной арене, у него всегда было доброе слово для любого. Очень жизнерадостный, великолепный человек. Нам всем его будет не хватать. Тяжело семье, я выражаю свои слова поддержки. Есть неизбежные вещи в жизни. Все мы проходим через такие испытания, потерю родных и близких. Пусть земля будет пухом этому великолепному человеку, прекрасному другу и знаменитому отцу», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
Новость по темеВ московском «Динамо» заявили о готовности помочь в организации похорон отца Овечкина
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:09
-
21:03
-
20:55
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:21
-
18:06
-
17:42
-
17:18
Партнерский контент