Заместитель комиссара НХЛ: тяжело терять отца, который так много значил для Александра

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Сегодняшний матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

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