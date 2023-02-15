Форвард «Салавата» Кулёмин — о контракте с клубом: желание остаться есть, всё нравится

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал о победе над «Авангардом» (3:1) и прокомментировал своё будущее в связи со скорым окончанием контракта с клубом.

«Первые минут 7-8 несколько активнее был «Авангард», как «Салават» забрал инициативу? Не сказал бы, что они были активнее. Мы хорошо начали, они тоже, была очень быстрая игра, мы оборонялись, не давали им создавать моменты. Мы играли в нашу игру, это дало результаты. Старались играть в зоне атаки, держать шайбу, у них из-за этого возникали проблемы.

Что думаю о следующей игре с «Сибирью»? Будут очень сложные матчи, мы с ними всегда играем тяжело. Сейчас неважно, выигрывает команда или проигрывает, все игры заканчиваются почти в одну-две шайбы, поэтому лёгких матчей не будет. Все хотят залезть повыше в турнирной таблице, чтобы быть на более выгодной позиции в плей-офф.



Насколько существенно попасть в топ-4 Востока? Конечно, дома начинать лучше, потому что наши болельщики поддерживают, всегда легче играть дома.



Каким вижу своё будущее с «Салаватом», есть ли желание остаться? Желание есть, всё нравится. Разговоров пока нет, сезон ещё идёт. Будем смотреть дальше.



Как мне акция в поддержку Родиона Амирова? Пробирает до мурашек. Очень приятно, что все поддерживают. Мы всегда как команда пытаемся поддерживать Родиона. Здорово, что нас поддерживают болельщики других команд, обращают на это внимание. Очень классно, что проводятся такие акции», — цитирует Кулёмина сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Салават Юлаев» 18 февраля примет новосибирскую «Сибирь».