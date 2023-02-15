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Никитин чуть не вышел на лёд, Карнаухов разбил голову Марченко. Фото победы «Локомотива»

Никитин чуть не вышел на лёд, Карнаухов разбил голову Марченко. Фото победы «Локомотива»
Никита у льда, Марченко с пробитой головой
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. Для Шалунова этот гол стал 28-м в сезоне. По этому показателю Максим превзошёл достижение Андрея Коваленко, на счету которого было 27 голов в сезоне-2001/2002, и стал рекордсменом клуба по голам за одну регулярку, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.

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