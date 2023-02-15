Никитин: как избавиться от эйфории победы? ЦСКА избавит «Локомотив» от этого через два дня

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) и оценил игру Максима Шалунова.

«Хорошую игру провели. И в атаке создали, и в обороне в общей массе подчистили ситуации. Через два дня снова играть с ЦСКА, готовимся к следующему матчу. По Марченко не готов сразу сказать. Надеемся, что всё будет нормально. В чём надо прибавлять? В хоккее нет предела совершенству. Можно выигрывать, играя не очень классно. Можно проигрывать, играя классно. Стабильность – признак мастерства.

Как избавиться от эйфории победы? Думаю, ЦСКА нас избавит от эйфории через два дня. Это опыт, нужно справляться. Мы учимся.

Шалунов проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончании. Мы не смотрим, что сейчас происходит. Все думают о будущих матчах. Завтра уже никто не будет вспоминать, что было сегодня. Нужно готовиться к следующей игре. Спорт очень жесток в этом плане. Думаю, Макс это также понимает. У него достаточно опыта», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.