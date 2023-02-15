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«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв в гостях ЦСКА

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко.

На девятой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Михаил Григоренко с передач Владислава Каменева и Ярослава Дыбленко.

На 45-й секунде третьего периода вновь вывел гостей вперёд Александр Полунин. На восьмой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова. За две с половиной минуты до конца третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Рушан Рафиков с передач Александра Полунина и Павла Красковского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.

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