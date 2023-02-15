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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв в гостях ЦСКА

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв в гостях ЦСКА
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко.

На девятой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Михаил Григоренко с передач Владислава Каменева и Ярослава Дыбленко.

На 45-й секунде третьего периода вновь вывел гостей вперёд Александр Полунин. На восьмой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова. За две с половиной минуты до конца третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Рушан Рафиков с передач Александра Полунина и Павла Красковского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Марченко) – 08:42 (5x5)   1:1 Григоренко (Каменев, Дыбленко) – 28:05 (5x5)   1:2 Полунин – 40:45 (5x5)   1:3 Чехович (Берёзкин, Чехович) – 47:01 (5x4)   1:4 Рафиков (Полунин, Красковский) – 57:33 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.

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