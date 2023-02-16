Третий гол «Рейнджерс» в перерыве переписали на Панарина. В активе Артемия дубль

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче в пользу гостей — 3:2. В составе гостей отличился в том числе российский нападающий Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Панарин оформил дубль в этом матче и забил свой 205-й гол в НХЛ. Также на его счету 425 результативных передач в 562 матчах при коэффициенте полезности «+135».



Примечательно, что гол на Панарина переписали только в перерыве игры. Сначала он был записан на Нико Микколу.



В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 54 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 18 голов и 43 результативные передачи при коэффициенте полезности «+1».