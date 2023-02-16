Панарин и Кузьменко стали первой и второй звёздами матча «Ванкувер» — «Рейнджерс»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.
Первой звездой матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем и результативной передачей. Россиянин за последние два матча забил шесть голов и набрал восемь очков.
Второй звездой матча был признан российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.
Третья звезда — шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, на счету которого дубль и результативная передача.
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