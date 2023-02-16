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Макдэвид реализовал буллит в матче с «Детройтом». Шайба от штанги попала под перекладину

Макдэвид реализовал буллит в матче с «Детройтом». Шайба от штанги попала под перекладину
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Рэд Уингз». Победу в матче одержали гости по буллитам со счётом 5:4.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами и реализованной попыткой в серии буллитов. Канадский нападающий выкатился на рандеву с голкипером «Детройта» Вилле Хуссо, выдержал небольшую паузу и точнейшим броском поразил ворота. Шайба со звоном ударилась о штангу, подлетела под перекладину и затрепыхалась в сетке ворот.

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Отметим, что эта попытка была единственной реализованной в составе хозяев. В текущем сезоне НХЛ на счету Макдэвида стало 99 (42+57) очков в 55 матчах.

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