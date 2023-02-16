«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав победы во всех четырёх личных встречах сезона

Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу в малорезультативном матче одержали гости со счётом 3:0.
Первый гол в матче в середине второго периода забил хоккеист «Ак Барса» Илья Сафонов. Шайба получилась курьёзной: после подставления Сафонова под бросок Александра Радулова шайба угодила в лицевой борт и, отскочив от него, попала в спину голкиперу хозяев Никите Серебрякову, после чего оказалась в воротах. Этот гол стал победным в матче. Вторую шайбу в середине третьего периода в большинстве забросил Дмитрий Кагарлицкий. Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов провёл сухой матч, отметившись в протоколе результативной передачей на гол Александра Радулова в концовке матча.
«Ак Барс» выиграл все четыре очные встречи у «Адмирала» в этом сезоне. Впереди у казанцев две игры с «Амуром» 18 и 19 февраля.
- 16 февраля 2023
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:56
-
12:44
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:30
-
09:12
-
09:01
-
08:44
-
08:35
-
08:28
-
08:20
-
07:50
-
07:42
-
07:01
-
06:53
-
06:24
-
05:42
- 15 февраля 2023
-
23:27
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:38