Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин подвёл итоги победного матча с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги победного матча с «Амуром» (4:2). Специалист выразил поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Родину Амирову, который продолжает бороться с раком мозга.
«Прежде всего хотел бы выразить слова поддержки своему земляку Родиону Амирову, который борется с болезнью, желаю ему крепкого здоровья и победить эту болезнь, весь хоккейный мир поддерживает его. По игре — ребята выполнили установку, сыграли более строго, ждали этих контратак, хорошие голы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, вратарь где-то подтащил. Тяжёлый выезд, здорово, что победили», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» продолжит выезд по Дальнему Востоку матчами с «Адмиралом» 18 и 19 февраля.
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