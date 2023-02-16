Епанчинцев — о 2:4 с «Автомобилистом»: два гола забили в свои ворота, сами проиграли матч

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев посетовал на ошибки в игре подопечных в матче с «Автомобилистом» (2:4).
«Сами проиграли этот матч, вроде проигрывали и быстро сравнивали, два гола забили в свои ворота, два гола на ошибках, когда соперник убегал «один в ноль». Непозволительно такое исполнение в играх с мастеровитыми командами. При счёте 2:2 было огромное желание, были хорошие моменты, в принципе, игра складывалась.
При 2:4 где-то достать из себя не хватило физической мощи. Мальчишки старались спасти матч, но где-то не хватало наглости, спасал вратарь соперника. Мы понимаем ситуацию, не отчаиваемся, готовимся к двум домашним матчам с Казанью», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.
Хабаровский клуб упустил возможность вновь забраться на восьмую строчку Восточной конференции и сравнялся по очкам и матчам с «Нефтехимиком», уступая нижнекамцам по дополнительным показателям.
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