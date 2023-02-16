Нападающий «Вашингтона»: Овечкин всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался после смерти отца своего многолетнего одноклубника и друга Александра Овечкина — Михаила Овечкина.
«Все понимают, как повезло, что у вас есть отец, который помогает расти. Между ними всегда была связь благодаря хоккею, и её невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Конечно, мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — приводит слова Уилсона The Athletic.
Напомним, 14 февраля Александр покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила, а вчера, 15 февраля, стало известно, что Михаил Овечкин умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
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