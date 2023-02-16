«Его щелчок родился на даче». Как Михаил Овечкин вырастил и воспитал величайшего снайпера

Папа Овечкина посвятил сыну Саше всю жизнь и вылепил из него того человека и спортсмена, который уже вписал своё имя в историю мирового хоккея. О Михаиле Викторовиче тепло отзываются все, кто его знал.

Новость по теме «Динамо»: Михаил Овечкин воспитал одного из величайших спортсменов в истории

Овечкин не мог не стать спортсменом – мама двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, а затем тренер. Папа – бывший футболист. Конечно же, и Саша с младых ногтей варился в этом мире, пропадал на стадионе, да и жила семья в динамовском доме, по соседству – сплошь хоккеисты, футболисты, баскетболисты. Папа позже вспоминал, что Саша мог бы добиться успеха в любом виде спорта, но заболел хоккеем с первого взгляда.

«Каждый советовал отдать сына в свой вид спорта. А я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло – в бассейн на «Динамо». Вода есть вода. А потом Саня увидел хоккей – и всё. «Динамо» играло, с кем – не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счёт. Выяснил, собирался вновь куда-то щёлкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь!

С этого всё и началось. И пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал. Дома ходил в коньках. Одну стенку вообще разбил, бросал всё время. Когда шли Олимпийские игры или чемпионат мира, он брал клюшку и шайбу, сам комментировал: «Финал Олимпиады. Овечкин выходит, бросает – победный гол!». Чтобы мебель в квартире не страдала, я достал кусок оргалита, около лифта положил. Он и на нём с шайбой гонял. Можно сказать, родился с клюшкой», — рассказывал папа.

Александр Овечкин с отцом Фото: из личного архива Александра Овечкина

Родители с детства прививали Саше дисциплину – за двойку в дневнике грозились лишить тренировки. Для маленького Овечкина это было уму непостижимо. «Сашка в слёзы, на колени: «Мама, папа, простите, я всё исправлю!» Так и с учёбой вопрос решался, а в хоккее и подталкивать его никогда не надо было», — вспоминал Михаил Викторович.

В секцию его привели поздно, в восемь лет. Но из-за постоянных разъездов родителей Саша в какой-то момент перестал приходить на тренировки. Только благодаря упорству первого тренера Вячеслава Кириллова, который сразу разглядел в Ови задатки большого мастера, Саша вернулся в секцию – уже навсегда.

А папа, работавший тогда начальником женского баскетбольного «Динамо», решил серьёзно заняться карьерой сына. Ходил на все тренировки, ездил на все турниры. А на площадке Саша пропадал целыми днями – с утра до вечера, так, что приходя домой, падал без задних ног. Михаил Викторович понимал, насколько важна роль родителей в воспитании большого спортсмена, и посвятил, как говорил Саша, сыну вторую молодость.

«В России очень много талантливых детей. Мы видели это, когда Сашка был ребёнком. Но очень многое зависит от родителей. Надо не только, чтобы ребёнок хотел заниматься, но и чтобы родители уделяли ему внимание, возили на тренировки. Начинались-то они в семь утра. Чтобы контролировали питание», — вспоминал Михаил Викторович.

Не без помощи папы родился и фирменный бросок Ови. На даче ему построили специальный забор, где он без устали тренировал броски. «Потом папа покупал сыну специальные эспандеры, чтобы можно было тренировать кисти, делая бросок более мощным. Ну а этот забор у нас очень скоро стал черным от каучука. И быстро разрушился под градом шайб. Его мы обматывали верёвками, стальной проволокой, чтобы он хоть как-то держался. Но и это не помогло. Вот там и родился щелчок Саши», — рассказывала Татьяна Николаевна.

И понимание главенства командных успехов над личными – тоже в том числе и папина заслуга. Овечкин радуется голам партнёров так же сильно, как и своим. И всегда везде повторяет, что главное – общая победа, а не индивидуальная статистика. В плей-офф НХЛ-2018 Ови действительно вёл партнёров за собой – первым ложился под шайбы, бежал быстрее всех в оборону, заводил команду, создавал атмосферу всеобщего единения. За это он получил не только долгожданный Кубок Стэнли, но и «Конн Смайт» — приз самому ценному игроку плей-офф.

«Очень важно работать на пользу коллектива. Команда — это всё. Игра-то командная. И в одиночку ты не сделаешь ничего. Необходим командный дух, дружба между парнями. Это же одна спортивная семья. И девиз должен быть как у мушкетёров: «Один за всех, и все за одного», — рассказывал Овечкин-старший.

Папа мечтал только о том, чтобы сын попал в команду мастеров «Динамо». «Спал и видел это. НХЛ тогда была где-то за облаками», — говорил он. Саша добился в 100 раз большего – выигрывал чемпионаты мира, стал суперзвездой НХЛ. И всегда самыми важными людьми в его жизни были родные. Папа был рядом и в первые годи Ови в «Вашингтоне», который задрафтовал его под первым номером. Никлас Бекстрём – давний друг и верный партнёр Ови по «Кэпиталз» сохранит в памяти всегда улыбающегося, общительного Овечкина-старшего: «Единственное, что я всегда буду помнить, это то, что он всегда был счастлив и улыбался… Когда он был в раздевалке, он проводил время с парнями, я думаю, ему это нравилось».

Михаил и Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: из личного архива Александра Овечкина

Папу Овечкина любили все. В столице США он стал не меньшей звездой, чем его сын. Михаил Викторович даже шутил, что он – второй человек в Вашингтоне после Александра Овечкина, а президент США – только третий.

Этим летом Овечкин впервые вышел на футбольное поле в официальном матче. «Динамо» проводило товарищескую встречу с «Амкалом». Восьмой номер в хоккее он носит в честь мамы, в качестве футболиста выбрал третий номер – в честь отца.

Овечкин-старший вложил в сына всю свою душу, и продолжит жить в нём. И мы будем навечно благодарны Михаилу Овечкину за его сына – величайшего снайпера из всех.