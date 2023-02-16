Голышев стал рекордсменом «Автомобилиста» по результативным передачам

Нападающий Анатолий Голышев вышел на чистое первое место по голевым передачам в истории «Автомобилиста» в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Амуром» он отдал 134-й результативный пас в составе екатеринбуржцев и обошёл Алексея Симакова (133 ассиста).
В текущем регулярном сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Голышев забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи.
Голышев на молодёжном чемпионате мира 2015 стал серебряным призёром.
Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2. Клуб из Екатеринбурга после 63 матчей набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 16 февраля 2023
-
17:59
-
17:34
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:37
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:56
-
12:44
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:30
-
09:12
-
09:01
-
08:44
-
08:35