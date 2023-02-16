Голышев стал рекордсменом «Автомобилиста» по результативным передачам

Нападающий Анатолий Голышев вышел на чистое первое место по голевым передачам в истории «Автомобилиста» в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Амуром» он отдал 134-й результативный пас в составе екатеринбуржцев и обошёл Алексея Симакова (133 ассиста).

В текущем регулярном сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Голышев забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Голышев на молодёжном чемпионате мира 2015 стал серебряным призёром.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2. Клуб из Екатеринбурга после 63 матчей набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.