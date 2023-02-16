«Детройт» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

«Детройт Ред Уингз» продлил контракт с защитником Олли Мяяття. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба. Зарплата 28-летнего финна по новому договору составит $ 3 млн за сезон.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 49 матчей, в которых набрал 17 (8+19) очков с показателем полезности «+5».

Мяяття является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах в составе «Питтсбург Пингвинз». Также хоккеист выигрывал серебряные медали на чемпионате мира 2021 года.

На драфте НХЛ 2012 года Мяяття был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим 22 номером. Прошлым летом Мяяття заключил с «Ред Уингз» контракт на год и 2,25 миллиона долларов.